Una notte di paura e devastazione nel Comune di Terzigno, dove un gruppo di ignoti ha fatto irruzione nella casa comunale e nell’istituto scolastico San Domenico Savio, provocando danni ingenti e sottraendo materiale informatico. L’episodio è avvenuto all’alba del 26 febbraio, intorno alle 4 del mattino, quando i malviventi hanno scassinato la porta d’ingresso del Municipio, introducendosi al piano terra e poi salendo al primo piano. Qui hanno forzato le porte di diversi uffici, tra cui quelli dell’Area Tecnica e dei Servizi Sociali, mettendo tutto a soqquadro.

IL BOTTINO E I DANNI – Dalla sede comunale i ladri hanno portato via una decina di computer, mentre le verifiche sono ancora in corso per accertare ulteriori ammanchi. Inoltre, hanno tentato di aprire una cassaforte blindata situata nel corridoio dell’Area Tecnica. Non contenti, i malviventi hanno preso di mira anche l’istituto scolastico adiacente, forzando alcune porte e rubando materiale didattico, oltre al registratore video digitale Dvr contenente le immagini della videosorveglianza, nel tentativo di cancellare le tracce della loro incursione. Le modalità del furto e i danni arrecati fanno pensare a un’azione studiata e mirata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la scientifica, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.

EMERGENZA SICUREZZA: ALLARME FURTI IN CITTA’ – L’episodio si inserisce in un contesto di crescente insicurezza per la cittadina vesuviana. Negli ultimi tempi, infatti, molte abitazioni di Terzigno sono state prese di mira da bande di ladri, che con una certa sistematicità hanno svaligiato case e negozi. Preoccupati per l’escalation di criminalità, il sindaco Francesco Ranieri e il vicesindaco Genny Falciano hanno effettuato un sopralluogo immediato nei luoghi colpiti, condannando con fermezza l’accaduto: “Quanto accaduto al Comune e all’Istituto San Domenico Savio è un fatto ignobile a danno dell’intera comunità”, hanno dichiarato i due amministratori. A seguito dell’accaduto, l’amministrazione comunale ha annunciato la volontà di istituire con urgenza una task force sulla sicurezza, coinvolgendo le Forze dell’Ordine territoriali. Si lavorerà alla creazione di un tavolo tecnico per il rafforzamento dei controlli e la prevenzione dei furti, con l’obiettivo di mettere in campo ogni azione necessaria per tutelare cittadini ed edifici pubblici.