A pochi chilometri da dove, il 19 aprile 2021, Maurizio Cerrato perse la vita per aver difeso la figlia in una lite per un parcheggio a Torre Annunziata, torna il simbolo di arroganza e prevaricazione: la sedia utilizzata per occupare abusivamente i posti auto su suolo pubblico. Nelle scorse ore, i carabinieri della locale compagnia, con il supporto della polizia municipale e del personale dell’ufficio tecnico del comune, sono intervenuti in via Caio Duilio a Castellammare di Stabia, rimuovendo sedie, transenne e fioriere posizionate illegalmente per riservarsi parcheggi privati in una strada pubblica. Sono in corso indagini per individuare i responsabili di questa pratica abusiva, che continua a ripetersi. Le forze dell’ordine hanno annunciato che l’area, così come altre strade della città, sarà monitorata quotidianamente per prevenire ulteriori episodi simili.