Chiusura definitiva per gli edifici di via Giardino 56 e Rampa Nunziate 15 a Torre Annunziata. Questa mattina, il personale dell’ufficio tecnico comunale ha murato gli accessi ai due stabili, entrambi al centro di situazioni critiche dal punto di vista strutturale e igienico-sanitario. Nel dettaglio, il palazzo di via Giardino 56, situato nel centro storico, era sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria, ma nonostante ciò risultava ancora accessibile. Per garantire la sicurezza pubblica, il Comune ha provveduto a murare tutti gli ingressi, con il supporto della Guardia di Finanza, che ha eseguito lo sgombero dell’edificio. Successivamente, l’intervento si è spostato in via Rampa Nunziate 15, dove si trova ciò che resta della palazzina crollata il 7 luglio 2017, tragedia in cui persero la vita otto persone. Anche in questo caso, il personale comunale, affiancato dagli agenti della Polizia Municipale, ha chiuso tutti gli accessi per impedire l’ingresso a persone non autorizzate.

LE PAROLE DEL SINDACO CUCCURULLO – Sull’operazione è intervenuto il sindaco Corrado Cuccurullo, che ha spiegato le ragioni del provvedimento: “La palazzina di via Giardino era oggetto di continue segnalazioni da parte dei residenti. Abbiamo raccolto le loro preoccupazioni e deciso di murare tutti i varchi per impedire l’accesso. Anche su Rampa Nunziate la situazione era diventata insostenibile”. Cuccurullo ha poi annunciato l’intenzione di intervenire sulla zona del crollo del 2017: “Stiamo lavorando alla riqualificazione della Rampa, che rappresenta un’arteria fondamentale per la viabilità cittadina. Non possiamo lasciare quel rudere in piedi per sempre: lo dobbiamo alle otto vittime di quella tragica mattina del 7 luglio 2017. Lì dovrà nascere qualcos’altro, un segno di memoria e rinascita”.