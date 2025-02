Lotta alla sosta selvaggia e alle violazioni del Codice della Strada: l’amministrazione comunale di Torre Annunziata introduce Autoscan Capture, il moderno sistema di sorveglianza noto come “Occhio di Falco”. Si tratta di un sistema di controllo automatizzato capace di identificare in tempo reale i veicoli senza assicurazione Rca e quelli privi di revisione periodica, grazie al collegamento con le banche dati ministeriali. Inoltre, la telecamera ad alta definizione con visuale a 360°, montata sul tettuccio delle volanti della Polizia Locale, permetterà di rilevare e sanzionare le auto parcheggiate in divieto di sosta, in doppia e tripla fila, sui marciapiedi, davanti ai passi carrabili e negli stalli riservati ai disabili. “L’Occhio di Falco è un sistema innovativo che permetterà di individuare e sanzionare in modo efficace le infrazioni legate alla sosta e alla viabilità”, spiega l’assessore alla viabilità Tania Sorrentino.

TRE MESI DI SPERIMENTAZIONE – L’Autoscan Capture sarà operativo a partire dalla metà di febbraio per un periodo di prova di tre mesi. Si tratta di un noleggio sperimentale, utile a testare l’efficacia del servizio in città. “Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, puntiamo a rendere il servizio permanente”, ha dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo. “Dobbiamo dotare la nostra Polizia Locale degli strumenti necessari per contrastare le piccole illegalità. La viabilità, la lotta alla sosta selvaggia e il ripristino dell’ordine pubblico sono tra le priorità della nostra amministrazione” ha aggiunto.

NUOVI AGENTI IN CAMPO – Nel frattempo, per rafforzare i controlli, nei giorni scorsi sono entrati in servizio otto nuovi agenti di Polizia Municipale. Entro la fine di febbraio se ne aggiungeranno altri sei, per un totale di 14 nuove unità, come annunciato nei mesi scorsi.