Un vasto traffico di cardellini, venduti illegalmente per strada alla luce del sole, è stato smantellato dai carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo, guidati dal tenente Vincenzo Vacchiano, e dalla Polizia Metropolitana di Napoli, coordinata dalla comandante Lucia Rea, con il supporto delle guardie volontarie della Lipu. L’operazione antibracconaggio, condotta tra Sant’Antimo e Villaricca, ha portato alla denuncia di tre persone, alcune delle quali con precedenti per reati specifici. Sono state eseguite due perquisizioni domiciliari e sequestrati dodici cardellini, oltre a una rete da uccellagione utilizzata per la cattura degli uccelli.

I bracconieri esponevano i cardellini in piccole gabbie lungo la strada, mentre alcuni esemplari femmina venivano “imbracati” con lo spago e usati come richiamo per attirare i maschi nelle trappole. Un metodo crudele e vietato dalla legge. I responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per detenzione illegale di specie protetta, ricettazione di fauna selvatica e maltrattamento di animali. Il cardellino (Carduelis carduelis) è una specie particolarmente protetta e considerata patrimonio indisponibile dello Stato. Il suo canto melodioso lo rende purtroppo bersaglio di un fiorente mercato nero, che a Sant’Antimo era attivo da anni, generando guadagni di migliaia di euro. Gli uccelli recuperati sono stati affidati ai veterinari del Centro Recupero dell’Asl Napoli 1 e successivamente liberati in natura.