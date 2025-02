Tragedia a Mercogliano: 56enne trovato senza vita in casa

Dramma questa mattina in via Ernesto Amatucci a Mercogliano, dove i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti per soccorrere un uomo che non rispondeva più ai ripetuti richiami di amici e vicini. I pompieri, giunti sul posto, hanno utilizzato l’autoscala per accedere al terzo piano dell’edificio e raggiungere l’abitazione. Purtroppo, una volta entrati, hanno fatto la tragica scoperta: il 56enne, che viveva da solo, era privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire le cause della morte.