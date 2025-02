Tre pony abbandonati in un parco ad Avellino: salvati dai Forestali

Tempestivo intervento dei carabinieri forestali di Monteforte Irpino che hanno soccorso tre pony abbandonati in un noto parco pubblico di Avellino. Gli animali, denutriti e disidratati, erano stati legati con una corda alla recinzione, impedendone i movimenti. Uno di loro versava in condizioni particolarmente critiche, con le zampe posteriori immobilizzate. L’operazione di salvataggio è stata condotta in collaborazione con i militari dell’Arma territoriale e con il supporto di un veterinario dell’Asl, che ha accertato lo stato di salute dei pony. Dopo il primo soccorso, gli animali sono stati trasferiti in un centro ippico autorizzato della provincia di Avellino, dove riceveranno cure adeguate. Grazie ai microchip identificativi, i militari hanno avviato le indagini per risalire ai proprietari e accertare eventuali responsabilità per maltrattamento.