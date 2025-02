Credeva di aver ottenuto la specializzazione per insegnare come docente di sostegno, ma il titolo era un falso. Due insegnanti di Palma Campania, di 41 e 43 anni, sono state vittime di un raggiro legato al Tfa Sostegno, il percorso di formazione che abilita all’insegnamento per alunni con disabilità. La truffa è stata scoperta dai carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, che hanno ricostruito l’intera vicenda e denunciato un 52enne del posto per truffa e falsità materiale.

IL FINTO INTERMERDIARIO E IL FINTO ESAME – L’uomo, presentatosi come membro dello staff di un prestigioso ateneo napoletano, aveva proposto alle due insegnanti un accesso agevolato al corso di specializzazione. In cambio di 1.000 euro a testa (a fronte di un costo reale di 5.500 euro), avrebbe curato la loro iscrizione fino all’ottenimento dell’abilitazione. Dopo aver incassato la prima parte della somma, il 52enne ha inviato alle vittime un link per seguire le lezioni online, corredato da un documento apparentemente ufficiale, firmato e timbrato dal Magnifico Rettore dell’università. Alla fase finale del raggiro, l’uomo ha persino inscenato un esame via videoconferenza, con la complicità di un finto docente. Al termine, ha rilasciato un certificato contraffatto che attestava l’avvenuta abilitazione con il massimo dei voti.

IL TITOLO FASULLO USATO PER INSEGNARE – Convinta della validità del documento, una delle due insegnanti ha lavorato per oltre un anno e mezzo in quattro scuole della provincia di Napoli. Il raggiro è venuto alla luce solo quando la segreteria di uno degli istituti, a febbraio 2025, ha chiesto ulteriori certificazioni all’università. La risposta è stata chiara: nessuna delle due donne risultava iscritta al Tfa. Dopo la denuncia ai Carabinieri, gli inquirenti hanno identificato il truffatore e ricostruito ogni fase dell’inganno. Ora l’uomo dovrà rispondere dei reati contestati.