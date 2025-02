Domenica 23 febbraio alle 23, su San Marino RTV, il cantautore ciccianese Myky presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Walking on the Sea” durante la semifinale di “Una Voce per San Marino”, il contest che seleziona l’artista che rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest. Il brano, disponibile dal 7 marzo su tutte le piattaforme digitali, racconta un viaggio emotivo tra il desiderio di emergere e la paura di non essere abbastanza. Con una melodia variegata e un testo energico, Myky esprime la sua lotta interiore e propone un nuovo concetto di successo, libero da pressioni esterne: “I want no money, no pressure”.

LA FORZA DELLA VULNERABILITA’ – Elemento chiave del pezzo è l’immagine della crepa nell’armatura, simbolo di fragilità che si trasforma in forza. Questa visione prenderà vita anche nel videoclip ufficiale, diretto da Elio Brusco, con le coreografie di Lou Simba, interpretate da Giada Strazzullo, Fabiana Santoro, Luca Mormile, Lucia Moccia, Matt Patruno ed Erik Riccardi.

Un team d’eccezione dietro il singolo

IL TEAM DIETRO IL SINGOLO –Walking on the Sea nasce dalla collaborazione tra Myky Petillo e Andrea Riso, con l’arrangiamento di Giuseppe Panza e le chitarre di Gianmarco Pandolfi. Il brano è stato registrato da Valerio Liberati presso RB Music, mixato e masterizzato da Marco Strada.