Claudio Napolitano, di Visciano, è il nuovo presidente provinciale dell’Unpli Napoli, eletto questa mattina durante l’assemblea elettiva tenutasi presso la sala riunioni del complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile. Napolitano succede a Luigi Barbati, storico punto di riferimento dell’Unpli Napoli e attuale presidente regionale. Oltre alla nomina del nuovo presidente, l’assemblea ha approvato il bilancio consuntivo 2024 ed eletto le nuove cariche dell’Ufficio di Presidenza: Nicola Angelillo come consigliere provinciale ed Enzo Longobardi come componente dell’organo di controllo.

LE PAROLE DI LUIGI BARBATI – “Lascio dopo anni difficili ma anche ricchi di soddisfazioni. Grazie all’apporto delle Pro Loco, siamo riusciti a crescere e far sentire la nostra presenza sui territori. Adesso, come presidente regionale, continuerò a lavorare per valorizzare il ruolo dei volontari del servizio civile e potenziare il nostro immenso patrimonio turistico e culturale. Faccio i miei più vivi complimenti a Claudio Napolitano, una persona capace di fare squadra, ascoltare e dare continuità al lavoro svolto finora. Sono certo che metterà la stessa passione e impegno con cui ha contribuito alla crescita dell’Unpli.”

LE PAROLE DI CLAUDIO NAPOLITANO – “Ringrazio Luigi Barbati per il lavoro svolto e per la collaborazione che proseguirà attraverso l’Unpli Campania. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la mia candidatura: la condivisione sarà la chiave del nostro impegno. L’Unpli Napoli è un punto di riferimento per le Pro Loco della provincia e continueremo a supportare le attività turistico-culturali e promozionali. Il comitato provinciale è una realtà solida e radicata, e lavoreremo per salvaguardare il nostro patrimonio materiale e immateriale, rafforzando il valore del volontariato e delle Pro Loco”.

IL PROTOCOLLO D’INTESA UNPLI-ANCI – Durante l’assemblea è stato illustrato il protocollo d’intesa tra Unpli Campania e Anci Campania, volto a rafforzare la collaborazione tra le Pro Loco e i Comuni per lo sviluppo del territorio. Il Presidente Nazionale dell’Anci e sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia: “La collaborazione tra i Comuni e le Pro Loco è fondamentale per la crescita e la valorizzazione delle nostre realtà locali”.

L’ASSEMBLEA – All’incontro hanno preso parte numerose personalità istituzionali, tra cui: Valeria Ciarambino, vicepresidente del consiglio regionale della Campania, Giovanni Mensorio, presidente della III commissione consiliare permanente della Campania, Massimiliano Manfredi, consigliere regionale della Campania, Vincenzo Cirillo, consigliere delegato alla Promozione del Territorio della Città Metropolitana di Napoli, Domenico Esposito Alaia, consigliere della Città Metropolitana di Napoli e tutti i presidenti delle Pro Loco della provincia di Napoli.