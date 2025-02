Usa collari illegali sui cani per cercare tartufi: denunciato 41enne

Aveva applicato ai suoi cani speciali collari illegali, detti “morsi”, che impedivano agli animali di chiudere la bocca e masticare. Per questo, un 41enne è stato denunciato dai carabinieri mentre cercava tartufi in un’area boschiva nei pressi del “Palamaggiò” ex tempio del basket casertano, nel territorio del comune di Castel Morrone. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Caserta hanno sorpreso l’uomo con due cani di razza meticcia, ai quali aveva applicato collari artigianali modificati con un “morso” in plastica dura di forma cilindrica, bloccando di fatto la bocca degli animali e impedendo loro di svolgere normali funzioni fisiologiche. Su richiesta dei carabinieri, sono intervenuti i veterinari della Asl di Caserta, che hanno accertato l’irregolarità dei collari e confermato il maltrattamento ai danni degli animali. Per il 41enne è scattata la denuncia per maltrattamento di animali, mentre i collari illegali sono stati sequestrati.