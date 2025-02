Importanti lavori alla rete idrica e fognaria, frutto della sinergia tra Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano, stanno interessando il comune di Visciano. Proseguono, infatti, gli interventi compresi nel programma Azioni per l’Acqua, finalizzato al risanamento della rete idrica e alla riduzione delle perdite. I lavori in corso a Visciano rappresentano un passo fondamentale per l’ottimizzazione del sistema idrico locale e consentiranno di recuperare circa 400.000 litri di acqua al giorno, grazie a una serie di interventi infrastrutturali mirati.

Questa mattina, il sopralluogo sul cantiere in fase di completamento situato in corso del Carpine. Presenti il sindaco di Visciano, Sabatino Trinchese, il presidente di Gori, Sabino De Blasi, l’amministratore delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, il coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il vicepresidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile della Regione Campania, Massimiliano Manfredi.

“Oggi presentiamo con orgoglio i lavori realizzati nell’ambito del programma Azioni per l’Acqua, accompagnati da ulteriori interventi strategici che riguardano la rete fognaria, grazie alla stretta sinergia con Ente Idrico Campano e Gori. Stiamo affrontando alcune questioni cruciali come la dispersione idrica e la lotta alle perdite. Quella di oggi è, senza dubbio, una giornata di grande valore per i cittadini di Visciano e per l’intera comunità. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e dell’impatto positivo che queste opere avranno sul benessere del territorio” dichiara il sindaco, Sabatino Trinchese.

Le opere, di cui Gori è soggetto attuatore, prevedono la posa 2,67 km di nuova rete idrica, per garantire una distribuzione più efficiente e ridurre le dispersioni; 4 nuovi distretti idrici, per una gestione ottimizzata delle pressioni e dei flussi d’acqua; 3 misuratori di portata smart e 5 misuratori di pressione smart, strumenti tecnologici avanzati che permettono un monitoraggio costante e in tempo reale della rete. Questi lavori si inseriscono in un piano più ampio, che beneficia complessivamente di un finanziamento di 100 milioni di euro provenienti da fondi PNRR e React-EU, oltre a 20 milioni di euro da tariffa.

“Come Gori, siamo fortemente impegnati anche sul territorio di Visciano, dove stiamo completando 2,6 km di nuova rete idrica. Questo intervento rientra nel più ampio programma Azioni per l’Acqua, grazie al quale stiamo ottenendo risultati eccezionali, in collaborazione con la Regione Campania e l’Ente Idrico Campano. Un dato significativo è la complessiva riduzione delle perdite idriche: dal 52% registrato nel 2020 siamo scesi al 30% e prevediamo di arrivare al 27% per fine anno. La tutela della risorsa idrica è per noi una priorità assoluta. Queste opere non sono solo numeri o progetti tecnici: rappresentano un contributo concreto al benessere della collettività, migliorando in modo tangibile la qualità della vita dei residenti e costruendo un futuro più sostenibile per tutti” le parole del presidente di Gori, Sabino De Blasi.

Oltre al rinnovamento della rete idrica, sono in corso a Visciano anche importanti opere di ammodernamento della rete fognaria, comprese nel progetto “Area Nolana” sempre a cura di Gori. L’obiettivo è quello di incrementare la resilienza delle infrastrutture e ridurre il rischio di allagamenti, attraverso interventi di distrettualizzazione e completamento degli schemi fognari comunali e comprensoriali. Tra i primi risultati raggiunti, il completamento della nuova condotta fognaria mista in via Corriole e via Vicinale Comunale, un’opera strategica per migliorare la raccolta e la gestione delle acque reflue.

“La vera svolta risiede nel nostro modus operandi: oggi siamo qui per inaugurare un’opera concreta e raccontare fatti tangibili, presentando infrastrutture già realizzate per il comune di Visciano: non solo nuove condotte idriche e fognarie, ma anche tanti interventi collaterali che stanno rigenerando l’intero tessuto urbano. Con il nostro impegno costante, stiamo dando un segnale forte all’Area Nolana, che oggi è protagonista al pari degli altri territori di questo percorso di rilancio e sviluppo sostenibile” conclude Raffaele Coppola, Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano.