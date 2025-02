Da mesi il Vulcano Buono, macina numeri che indicano un rilancio costante, raggiungendo moltiplicatori in termini percentuale molto lusinghieri. Il periodo natalizio, se paragonato allo scorso anno, ha letteralmente superato le aspettative. E anche i saldi del periodo, che proseguiranno fino a marzo, corrono a forte velocità.

BOOM DI PRESENZE E FATTURATO IN CRESCITA – “Durante il periodo natalizio abbiamo registrato un vero e proprio boom di presenze – ha spiegato Guglielmo Cirillo, Direttore del Vulcano Buono -, in occasione della seconda edizione di Christmas Dreams. I numeri ci premiano perché hanno fatto registrare un incremento di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La struttura progettata da Renzo Piano conferma il trend in forte crescita che ha portato a un fatturato complessivo annuo 2024 di oltre 150milioni di euro. Grazie a interventi mirati da parte della governance, la galleria commerciale è arrivata a registrare un’occupazione del 97%, portando a circa 800 il numero complessivo di addetti che oggi lavorano direttamente nei punti vendita del Vulcano Buono. Consolidati i nuovi standard di sicurezza dentro e fuori al centro, dove la nuova normalità è l’assenza di criticità”.

LE NUOVE APERTURE E RESTYING DEL CENTRO – A partire dai primi mesi del 2024 al Vulcano Buono si sono registrate numerose nuove aperture, come Jysk, Oltre, Mango, Rinascimento, Adidas, Swarovski, Sinsay, Desiree, Kiabi, Primigi, Aw Lab, Jd Sports, Levi’s, Kfc, Porzio…Ni di Pizza, Secret Sushi By Misaki, La Piadineria, Toast House Chalet Caffè Del Professore, La Casa Italiana, Action, Mondadori. Prima dell’estate aprirà i battenti una piattaforma alimentare di “Piccolo Supermercati”, mentre ci sarà spazio anche per la cura della persona con l’inaugurazione di una spa di nuova concezione. La struttura è interessata da un profondo restyling, che ha portato alla creazione di un’area giochi di oltre 2000 metri quadrati nell’Arena, completamente gratuita, con l’installazione di 20 attrazioni. Il multisala “The Space Cinema”, ha rinnovato completamente la sua struttura, puntando sulle nuove tecnologie, con proiettori laser, allestimento con lussuose poltrone “Recliner” e poltrone “Vip”. Nella seconda metà dell’anno sarà realizzata un’area di 5000 metri quadrati dedicata all’entertainment indoor, comprensiva di 10 piste da bowling e un “Trampoline Park”. Partiti anche i lavori per realizzare un business center, destinato a ospitare uffici e servizi innovativi.

UN RILANCIO DA 20 MILIONI – Il processo di rilancio della struttura è stato avviato a giugno del 2023, con l’ingresso dei due partner finanziari, DeA Capital e Amco. Dopo aver individuato nella figura dell’amministratore delegato, Francesco Furino, il riferimento per la realizzazione e l’ideazione delle iniziative tese a una vera e propria rivoluzione culturale del concetto di centro Commerciale, ha pianificato un investimento di 20milioni di euro in questa direzione. Nell’ultimo anno il Vulcano Buono ha avuto un incremento in termini di fatturato rispetto all’anno precedente a doppia cifra con un consolidamento delle realtà presenti nella struttura, l’ingresso di nuovi partner commerciali e il restyling completo della galleria e dell’Arena.