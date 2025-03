I carabinieri forestali di Marzano di Nola, in collaborazione con l’Arma territoriale, hanno denunciato due persone per violazioni in materia ambientale, nell’ambito di una serie di controlli su abusivismo edilizio e gestione dei rifiuti. Nel primo caso, i militari hanno accertato che un 65enne del posto aveva realizzato una strada in terra battuta utilizzando una pala meccanica, in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e ad alto rischio frana, senza le necessarie autorizzazioni. Nel secondo caso, nel comune di Quindici, un imprenditore agricolo è stato sorpreso mentre stoccava rifiuti speciali di origine industriale all’interno di una vasca interrata, in assenza delle previste autorizzazioni. A seguito delle violazioni riscontrate, i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, rispettivamente per abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti.