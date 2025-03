Doveva essere una serata di festa, ma si è trasformata in un episodio di violenza. Domenica sera, durante i festeggiamenti del Carnevale di Montemarano, i carabinieri della compagnia di Montella sono intervenuti per sedare una lite tra un uomo e una donna, degenerata in un’aggressione in strada. L’allarme è scattato con una segnalazione al 112, mentre i militari dell’Arma erano già presenti sul posto per garantire l’ordine pubblico in una delle manifestazioni più attese della zona, capace di richiamare migliaia di visitatori anche dai comuni limitrofi. All’arrivo delle forze dell’ordine, la situazione è apparsa subito critica: un trentenne in evidente stato di alterazione stava aggredendo la compagna, incurante della presenza della loro figlia. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha reagito con minacce e spintoni, cercando di opporsi all’intervento. Grazie all’azione coordinata dei militari della stazione di Montemarano, con il supporto dei colleghi di Castelfranci e dell’Aliquota Radiomobile, l’aggressore è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato. Nel rito direttissimo disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di firma presso la stazione carabinieri del comune di residenza.