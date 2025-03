Allestisce una fucina abusiva nel garage di casa, denunciato fabbro

Aveva trasformato il garage della sua abitazione in una vera e propria fucina abusiva, lavorando il ferro e producendo manufatti in metallo senza alcuna autorizzazione. Protagonista della vicenda un 42enne di Carinaro, nel Casertano, scoperto dai carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa e dai militari del nucleo carabinieri forestali di Marcianise nel corso di un controllo ispettivo. Quando i militari sono arrivati presso la sua abitazione, l’uomo era in piena attività lavorativa. Alla richiesta di esibire le autorizzazioni previste, in particolare quella per le emissioni in atmosfera, ha candidamente ammesso di non esserne in possesso. Gli accertamenti hanno confermato l’illegalità dell’attività, portando i militari a denunciare il 42enne e a elevare sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro. L’officina abusiva è stata sequestrata.