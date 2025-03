La Corte dei Conti della Campania ha condannato 18 dipendenti del Centro per l’Impiego di Teano a risarcire la Provincia di Caserta per aver falsificato la propria presenza in servizio. La sentenza, depositata l’11 marzo 2025, è l’epilogo di un’inchiesta che aveva già portato all’applicazione di misure cautelari in sede penale per truffa aggravata e false attestazioni. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, è partita da una segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e ha svelato un diffuso sistema di assenteismo tra il 2017 e il 2018. Tramite intercettazioni, videoregistrazioni, pedinamenti e analisi documentali, gli investigatori hanno accertato che numerosi dipendenti risultavano formalmente presenti sul luogo di lavoro, pur essendo altrove.

Sul piano contabile, la Procura della Corte dei conti, con il sostituto procuratore Mauro Senatore e il procuratore regionale Antonio Giuseppone, ha stimato un danno erariale significativo: da un lato, l’ingiusto stipendio percepito dai dipendenti assenteisti, dall’altro il grave pregiudizio all’immagine dell’ente. Nel gennaio 2024, la Guardia di Finanza ha notificato un invito a dedurre ai 18 indagati, che non sono riusciti a fornire giustificazioni convincenti. Nel giugno 2024, la Procura ha chiesto il processo contabile, ottenendo ora una sentenza di condanna al risarcimento delle somme dovute in favore della Provincia di Caserta. Un duro colpo per i furbetti del cartellino e un segnale forte contro l’assenteismo nella pubblica amministrazione.