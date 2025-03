Un semplice invito a rispettare le strisce pedonali ha scatenato un’aggressione brutale nel cuore del Vomero. È successo nel pomeriggio in piazza Vanvitelli, quando un tassista ha richiamato quattro ragazzi all’ordine, invitandoli ad attraversare correttamente la strada. Un gesto che ha scatenato una reazione violenta e sproporzionata. I protagonisti dell’aggressione sono quattro minorenni, studenti di un istituto tecnico di Scampia, tutti tra i 16 e i 17 anni. Poco prima, i giovani avevano partecipato a un cineforum in un cinema di via Kerbaker, iniziativa promossa dalla loro scuola per stimolare il dibattito su temi sociali di attualità. Il film proiettato era The Holdovers – Lezioni di Vita, una storia di riscatto ambientata negli anni ’70, incentrata su un collegio del New England dove agli studenti problematici viene offerta una seconda possibilità. Un messaggio che, tuttavia, sembra non aver lasciato il segno.

Terminata la proiezione, i ragazzi si stavano dirigendo verso i loro scooter quando si è verificato lo scontro con il tassista. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: il 55enne è stato aggredito e colpito con pugni e calci. Solo il pronto intervento di alcuni passanti ha evitato conseguenze peggiori. Numerosi i testimoni che hanno ripreso la scena con i telefoni cellulari: i video dell’aggressione sono diventati rapidamente virali sui social, suscitando indignazione e sconcerto. Il tassista ha riportato alcune escoriazioni e un occhio nero, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I quattro giovani, invece, sono stati immediatamente identificati e rintracciati dai Carabinieri del nucleo operativo e della stazione Vomero Arenella. Ora dovranno rispondere delle loro azioni davanti all’autorità giudiziaria: per loro scatterà la denuncia per lesioni personali.