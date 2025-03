Paura questa mattina sulla strada provinciale 190, nel territorio di Mirabella Eclano, in Irpinia, dove un’auto è finita fuori strada dopo aver sfondato il guardrail e abbattuto un palo della pubblica illuminazione, terminando la sua corsa in un terreno privato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Il conducente del veicolo, inizialmente non presente sul luogo dello schianto, è stato successivamente rintracciato al pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino. Sono in corso accertamenti per comprendere le cause dell’uscita di strada e verificare eventuali responsabilità.