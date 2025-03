I carabinieri forestali di Monteforte Irpino, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato a Baiano un imprenditore locale per abusivismo edilizio, nell’ambito di controlli mirati sul rispetto delle normative ambientali e urbanistiche. Durante un’ispezione, i militari hanno riscontrato gravi irregolarità: l’attività veniva esercitata in locali non conformi alla destinazione d’uso, situati in una zona agricola e, in parte, in un’area soggetta a vincolo cimiteriale. Inoltre, le strutture risultavano realizzate abusivamente, in assenza dei permessi necessari. A seguito delle violazioni accertate, i carabinieri hanno posto sotto sequestro l’officina, le aree adiacenti e le attrezzature impiegate per l’attività di meccatronica. Il titolare è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.