I carabinieri forestali di Marigliano hanno intensificato i controlli nella “Terra dei Fuochi” per contrastare reati ambientali e illeciti nel ciclo dei rifiuti. Durante un’ispezione a Brusciano, i militari hanno scoperto irregolarità in una ditta specializzata nella rivendita di inerti per l’edilizia. All’interno dell’azienda, infatti, sono stati rinvenuti circa 5 metri cubi di rifiuti speciali provenienti da demolizioni edili, abbandonati senza alcuna copertura per impedirne la dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente. L’area è stata immediatamente sequestrata e il titolare dell’attività è stato denunciato per gestione illecita e abbandono di rifiuti. Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno anche scoperto un autocarro lasciato in stato di totale abbandono. Gli accertamenti hanno rivelato che il veicolo risultava radiato per rottamazione, ma di fatto non era mai stato demolito. L’autodemolitore responsabile aveva emesso documenti falsi, limitandosi al solo ritiro delle targhe e della carta di circolazione. Per questo motivo, oltre al titolare della ditta, sono stati denunciati anche il proprietario dell’autocarro per abbandono di rifiuti e la titolare dell’autodemolitore per falsità ideologica in atto pubblico.