È atterrato ieri sera alle 18:30 all’aeroporto di Roma Fiumicino, a bordo di un volo proveniente da Barcellona, Antonio Pompilio, 47enne affiliato al clan “Amato-Pagano”, noto come gli Scissionisti di Scampia. Ad attenderlo, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e gli agenti della Polaria, che lo hanno preso in consegna per trasferirlo in carcere.

LA FUGA E L’ARRESTO A BARCELLONA – Pompilio era riuscito a sfuggire alla cattura il 12 novembre scorso, quando i carabinieri avevano arrestato 33 persone nell’ambito dell’operazione “Champions League 2”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L’indagine aveva rivelato l’esistenza di due organizzazioni criminali dedite al traffico di droga tra Napoli e la Spagna, con il clan Amato-Pagano al centro del sistema. La fuga del latitante è terminata il 17 gennaio, quando è stato rintracciato e bloccato a Barcellona grazie a un’operazione internazionale condotta dai Carabinieri, con la collaborazione della Dcsa, Europol, il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e la Policia Nacional spagnola.

IL RITORNO IN ITALIA – Estradato dalla Spagna, Pompilio è stato riconsegnato alle autorità italiane e messo a disposizione della Dda di Napoli. Dopo l’atterraggio a Fiumicino, è stato trasferito in carcere, dove dovrà rispondere delle accuse di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, aggravata dall’uso di armi e dal favoreggiamento del clan camorristico.