“Campania”, il finalista di “Sanremo Giovani” Alex Wyse incontra i fan

Alex Wyse, artista rivelazione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha raggiunto il secondo posto nella categoria “Nuove Proposte” con “Rockstar”, sarà al centro commerciale Campania di Marcianise per incontrare i suoi fan. L’appuntamento è per il 6 marzo alle 17 in Piazza Campania. Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, è un giovane cantautore italiano che conta oltre 70 milioni di streaming sulle piattaforme digitali. Potrai incontrare dal vivo l’ex allievo di Amici 2022 e ottenere la firma sulla tua copia del nuovo vinile “Rockstar”: un inno alla libertà e all’essere chi siamo davvero. Per partecipare al firmacopie bisogna acquistare il vinile 45 giri presso lo store Mondadori del Campania, scaricare l’app Io&Campania e mostrare lo scontrino d’acquisto presso l’Info Point di Piazza Centrale per ritirare il pass per l’accesso prioritario.