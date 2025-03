Ancora critiche all’amministrazione comunale di Camposano da parte dei gruppi politici “Camposano in Azione” e “Noi Moderati”, che attaccano il sindaco Francesco Barbato e la maggioranza su vari fronti. In una nota congiunta, i gruppi denunciano una situazione che, a loro dire, “sfiora il paranormale”, con scelte amministrative discutibili e una gestione che sta isolando il Comune dal resto dell’area nolana. Tra i punti contestati, l’atteggiamento del sindaco nei confronti dell’Ambito 23, con il quale – secondo i firmatari della nota – ci sarebbero tensioni generate solo per “avere visibilità”, causando l’isolamento di Camposano dagli altri Comuni. Le critiche si estendono poi alla situazione di via Provinciale, dove vengono elencati numerosi problemi strutturali: “transenne al posto delle rotonde, un tabellone elettronico da 50mila euro mai funzionante, strade chiuse per irregolarità, corsie strette e pericolose e marciapiedi dissestati”. Ma l’aspetto più singolare riguarda la recente piantumazione di alberi e fiori, che sarebbe stata eseguita in modo indiscriminato, arrivando addirittura a occupare le strisce pedonali. Una scelta che ha scatenato l’ironia e le proteste di residenti e commercianti, per i disagi causati. Oltre alle questioni urbanistiche, la nota evidenzia anche un presunto “scambio di poltrone” all’interno della maggioranza per “placare i malumori interni” e garantire la stabilità politica fino a fine consiliatura. Un’operazione che, secondo le opposizioni, serve solo a “tirare a campare”, senza un reale interesse per il bene del paese. “Nel nostro Comune vengono stravolte le regole della finanza pubblica, mentre il sindaco attacca tutti su presunte questioni di bilancio – si legge ancora nel comunicato – È ora che si diano spiegazioni ai cittadini sulle scelte incresciose fatte ogni giorno”.