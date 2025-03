Segnaletica inesistente o inadeguata, dossi fuori norma e rotatorie improvvisate: nel territorio comunale si moltiplicano le criticità legate alla viabilità, creando situazioni di potenziale pericolo per automobilisti e pedoni. A denunciarlo, attraverso una nota ufficiale, sono i rappresentanti di Camposano in Azione e Noi Moderati, che puntano il dito contro una serie di interventi stradali realizzati in violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza stradale, compreso il Codice della Strada.

LE SEGNALAZIONI – Le anomalie più gravi riguardano diverse aree del territorio comunale, tra cui la Strada Provinciale Nola-Cicciano, dove all’incrocio con via Marconi è stata creata una rotatoria con quattro transenne mobili posizionate al centro della strada. Una soluzione provvisoria e pericolosa, priva di segnalazione adeguata e spesso spostata dal vento, che nella giornata di ieri è stata anche teatro di un incidente in cui sono rimasti coinvolti un’auto e due persone a bordo di uno scooter. Un altro punto critico riguarda i dossi stradali prefabbricati, installati in diverse strade di accesso al comune (via Diaz, via Marconi, via Croce San Nicola, via Paolino Barbato, via Siciliano e via Trivice d’Ossa). Secondo la denuncia, questi dispositivi non rispettano le dimensioni regolamentari in relazione ai limiti di velocità e, inoltre, non risultano adeguatamente presegnalati, aumentando il rischio di incidenti. Preoccupante anche la situazione in via San Donato, nei pressi del cimitero, dove è stato collocato un dosso che si estende per l’intera carreggiata. La sua presenza, unita a un parcheggio comunale adiacente, costringe gli automobilisti a effettuare manovre pericolose, invadendo l’area di sosta per evitarlo. Problemi anche in località Faibano, lungo la Strada Provinciale Nola-Cicciano, dove una deviazione obbligata indirizza i veicoli provenienti da Cicciano e diretti a Nola nel centro della frazione, causando rallentamenti e disagi soprattutto per i mezzi pesanti. La segnalazione, inoltre, è inadeguata e la deviazione – situata subito dopo una curva – è indicata solo con transenne mobili, poco visibili nelle ore notturne. Un ulteriore rischio – si legge ancora – si registra sempre lungo la Provinciale Nola-Cicciano, nei pressi del ponte sull’alveo, dove la carreggiata è stata ridisegnata in maniera irregolare: la corsia in direzione Cicciano risulta troppo stretta e addossata ai muri laterali, mettendo in pericolo i veicoli in uscita dalle abitazioni e dalle attività commerciali, come il supermercato della zona. Non mancano criticità anche in corso Vittorio Emanuele III, dove è stato installato un dispositivo spartitraffico che ha ristretto le corsie, rendendo difficoltoso – se non impossibile – il transito di mezzi pesanti e mezzi di soccorso. A ciò si aggiunge la presenza di un’area di parcheggio laterale e un marciapiede inadeguato, con conseguenti disagi per la circolazione. Infine, in via Libertà, all’incrocio con corso Vittorio Emanuele III, è stato realizzato un attraversamento pedonale privo di visibilità per pedoni e automobilisti, aumentando il rischio di investimenti.

LA RICHIESTA DI INTERVENTO – Di fronte a questa lunga lista di irregolarità, i rappresentanti di Camposano in Azione e Noi Moderati hanno chiesto un intervento immediato per rimuovere le situazioni di illegittimità e pericolo. La sicurezza stradale non può essere compromessa da installazioni approssimative e fuori norma, che rischiano di trasformare le strade del territorio in trappole per gli utenti della strada.