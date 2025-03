Cane resta intrappolato in un canale: salvato dai vigili del fuoco

Intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Pratola Serra. Intorno alle 15:30, una squadra del comando di via Zigarelli è intervenuta sulla strada provinciale 126, in via Nazionale delle Puglie, nei pressi dello stabilimento Fca, per soccorrere un cane rimasto intrappolato in un canale. L’animale, impossibilitato a risalire da solo, è stato recuperato grazie all’utilizzo di tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), impiegate dai soccorritori per garantire un salvataggio sicuro ed efficace. Sul posto era presente anche il servizio veterinario dell’Asl, incaricato della gestione dei cani randagi. Il cane, in buone condizioni di salute, è stato affidato al servizio Usl per i controlli di rito e le necessarie cure.