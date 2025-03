Cardellini e verzellino “prigionieri” in box auto: denunciato 82enne

(Nello Lauro – Il Mattino.it) – Blitz delle guardie venatorie e zoofile della Lipu di Napoli a Somma Vesuviana, dove in un box auto sono stati trovati sei cardellini e un verzellino detenuti illegalmente. L’operazione, coordinata da Giuseppe Salzano, è partita a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di volatili in cattività. Una volta sul posto, le guardie Lipu hanno verificato la veridicità della segnalazione e richiesto l’intervento dei carabinieri forestali del Nucleo Parco di Ottaviano. I militari hanno disposto il controllo congiunto del locale, portando alla scoperta degli uccelli protetti tenuti in gabbia. Gli animali sono stati sequestrati e trasferiti al Centro Recupero Animali Selvatici dell’Asl Na1, dove saranno sottoposti a controlli sanitari prima della liberazione in natura. Il proprietario del box, un 82enne del posto, è stato denunciato per detenzione illecita di fauna selvatica, un reato previsto dalla normativa sulla tutela della biodiversità. Soddisfazione è stata espressa dalla Lipu di Napoli per l’operazione congiunta. Fabio Procaccini, delegato dell’associazione, dice: “Sono soddisfatto dell’assiduo e costante impegno dei carabinieri forestali nella protezione attiva del nostro patrimonio faunistico e naturalistico. Il livello di contrasto agli uccellatori si è alzato e abbiamo, già da tempo, iniziato a colpire i protagonisti del sistema sin nelle loro abitazioni e pertinenze”.