Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute in vista del Carnevale. Oltre un milione di articoli privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, contraffatti, sono stati individuati e sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale partenopeo. L’operazione ha portato alla segnalazione di 33 persone alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo, con sanzioni fino a 30.000 euro, mentre altre 5 sono state denunciate alle Autorità Giudiziarie per contraffazione, frode in commercio e ricettazione. Tra i prodotti sequestrati figurano maschere, cravatte, guanti, decorazioni, stelle filanti, brillantini, gadget e persino prodotti per la cura della persona, molti dei quali destinati ai bambini. La merce è stata rinvenuta in diversi esercizi commerciali e magazzini sparsi tra Napoli e provincia, toccando quartieri come San Carlo all’Arena, Vicaria, San Giovanni a Teduccio, Vomero e la Zona Industriale, fino a località dell’hinterland come Caivano, Casoria, Grumo Nevano, Qualiano, Marano, Nola, Volla, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Secondo le stime, gli articoli sequestrati avrebbero potuto generare profitti illeciti per decine di migliaia di euro, mettendo a rischio la salute dei consumatori a causa dell’eventuale presenza di materiali nocivi. Le indagini proseguono per individuare l’intera rete di distribuzione e verificare eventuali ulteriori responsabilità.