Tragedia questa mattina a Casalnuovo di Napoli, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita in seguito a una caduta accidentale. L’incidente è avvenuto in un condominio di via Bellini, mentre la vittima era impegnata in lavori di riparazione idraulica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio precipitando da una tettoia da un’altezza di circa sei metri. L’impatto al suolo è stato fatale: il personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Casalnuovo, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.