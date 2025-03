Un’indagine complessa e articolata ha condotto al sequestro preventivo dell’impianto di sollevamento delle acque reflue di Pinetamare, ubicato presso l’ex darsena “San Bartolomeo” a Castel Volturno. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri del Gruppo Operativo di Mondragone, dalla Guardia Costiera e dal Nucleo Forestale di Castel Volturno, su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Gli accertamenti preliminari sono stati avviati in seguito alla moria di fauna acquatica registrata nell’agosto 2023 in prossimità della darsena. Secondo le indagini condotte, l’impianto – di proprietà privata – presenta gravi difetti strutturali che ne impediscono il corretto funzionamento. I reflui urbani, anziché essere sollevati e convogliati nel collettore fognario, finiscono direttamente in mare senza alcuna depurazione.

Le analisi chimiche delle acque, condotte dal dipartimento provinciale Arpac di Caserta, hanno rilevato alte concentrazioni di escherichia coli e azoto, determinando un grave danno per l’ecosistema e la fauna marina del bacino. Il procuratore Pierpaolo Bruni, in una nota ufficiale, ha ribadito la rilevanza del sequestro come misura preventiva per tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza pubblica. Le attività investigative proseguiranno per individuare eventuali ulteriori responsabili e implementare interventi mirati a ripristinare l’equilibrio ambientale del territorio.