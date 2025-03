CICCIANO (Nello Lauro-Il Mattino.it) – Secondo colpo in 15 giorni. Stesso orario. Stessa modalità. Stesso modus operandi. Nella notte, tra le 2:30 e le 3, i malviventi hanno preso di mira la farmacia “D’Ambrosio” in corso Garibaldi, nel cuore di Cicciano. I ladri hanno forzato l’ingresso e, in pochi minuti, sono riusciti a sradicare la cassa automatica contenente denaro contante, la cui entità è ancora in fase di quantificazione. Si tratta del secondo colpo in poco più di 15 giorni. Nella notte tra il 7 e l’8 marzo, con modalità analoghe, venne saccheggiata l’”Antica Farmacia De Palma”, sempre nel centro cittadino, con la sottrazione della cassa automatica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Cicciano, che stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.