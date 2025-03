Cicciano ha ufficialmente il suo primo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia: si tratta dell’avvocato Maria Napolitano, eletta per acclamazione nel corso del primo Congresso cittadino del partito, svoltosi sabato 1 marzo. Alla cerimonia ha partecipato anche l’avvocato Emanuele Bifaro, dirigente provinciale e responsabile dell’organizzazione del partito. Napolitano, 56 anni ad agosto, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Nola, ha sottolineato l’importanza di creare un punto di riferimento solido per la comunità ciccianese, in un momento storico di difficoltà. “La comunità ciccianese vive una fase di grande incertezza e ha bisogno di una guida sicura. Oggi, più che mai, Fratelli d’Italia rappresenta un punto di riferimento chiaro, grazie al lavoro portato avanti dal nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con politiche rivolte agli italiani e alla Nazione”, ha dichiarato la neoeletta coordinatrice. Napolitano ha poi evidenziato come il suo percorso politico sia maturato nel tempo, grazie al confronto con cittadini e simpatizzanti del partito: “Da tempo seguo le dinamiche politiche locali e nazionali e ho sempre apprezzato il forte senso di appartenenza comunitaria di Fratelli d’Italia. Dopo diversi momenti di riflessione condivisa con amici e concittadini, ho deciso di mettermi in gioco, convinta che il nostro partito possa offrire alla comunità ciccianese una voce autorevole e un progetto concreto per il futuro”. La neo coordinatrice ha lanciato un messaggio di apertura alla cittadinanza, invitando chiunque condivida i valori del partito a partecipare attivamente: “Il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia sarà la casa di tutti coloro che credono nei principi del nostro partito. Saremo un punto di riferimento per gli iscritti e per tutti i cittadini che vogliono contribuire al rilancio della nostra comunità”.