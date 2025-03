Nel pomeriggio di ieri, un 20enne di Roccarainola è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata in via Manzoni, a Cimitile, dove gli agenti del commissariato di Nola, impegnati in un servizio di controllo, hanno notato un giovane con atteggiamento sospetto mentre si avvicinava a una persona ferma a bordo strada. Alla vista degli agenti, il 20enne ha tentato di disfarsi di qualcosa, lasciandolo cadere in un bidone metallico. Immediatamente bloccato e perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di 1.050 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Nel bidone, gli agenti hanno recuperato 5 involucri di hashish per un totale di 14 grammi e 35 dosi di cocaina, dal peso complessivo di circa 16 grammi. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, dove sono stati trovati altri due involucri di cocaina. Il giovane è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.