Cimitile, inaugurato al Comune lo sportello “Amico Gori”

Anche il comune di Cimitile entra a far parte della rete degli sportelli “Amico Gori”. È stato inaugurato ieri mattina, all’interno del municipio, il nuovo punto di assistenza dedicato ai cittadini per la gestione delle pratiche relative al servizio idrico integrato. Presso lo sportello, operativo in locali appositamente allestiti, è possibile presentare istanze, ricevere supporto e svolgere le principali operazioni in modo semplice, veloce e con l’assistenza di personale comunale adeguatamente formato da Gori. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Cimitile, Filomena Balletta, il presidente di Gori, Sabino De Blasi, la consigliera di amministrazione di Gori, Lucrezia Iorio, il coordinatore del distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il vicepresidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile della Regione Campania, Massimiliano Manfredi.

Lo sportello è stato attivato grazie al protocollo d’intesa tra Gori e l’amministrazione comunale ed è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: martedì e mercoledì dalle 9:30 alle 12:30, e giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30. “Ringrazio Gori ed Ente Idrico Campano per questo nuovo servizio in cui crediamo fortemente, che testimonia la vicinanza delle istituzioni e la presenza sul territorio. Oggi diamo una risposta concreta alla nostra comunità, grazie anche agli uffici comunali che ci hanno supportati, e contribuiamo a migliorare la vita dei cittadini ed aiutarli nelle pratiche quotidiane ” dichiara il sindaco di Cimitile, Filomena Balletta.

“L’inaugurazione dello sportello “Amico” di Cimitile conferma l’impegno di Gori nel rafforzare il legame con il territorio e nell’offrire un servizio sempre più vicino ai nostri utenti. In un’epoca in cui la digitalizzazione è fondamentale, non vogliamo lasciare indietro nessuno: questi sportelli rappresentano un presidio di ascolto e assistenza, soprattutto per chi ha meno familiarità con i canali online. È grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali che possiamo costruire un modello di servizio fondato su prossimità, inclusione e attenzione concreta alle esigenze delle persone” le parole del presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nella nostra missione di avvicinare i servizi pubblici ai cittadini. I meccanismi di innovazione tecnologica e digitale sono essenziali, ma promuoviamo anche strumenti che, come gli sportelli “Amico”, rafforzano la relazione con i cittadini e rendono più accessibile il servizio idrico integrato. È anche grazie a questa rete capillare, costruita insieme ai Comuni e a Gori, che riusciamo a dare risposte puntuali e a promuovere un rapporto di fiducia e partecipazione attiva tra istituzioni e comunità” commenta il coordinatore del distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

Attraverso l’area vlienti MyGori, presente sul sito goriacqua.com e disponibile anche sotto forma di App per iOs e Android, è possibile effettuare qualsiasi operazione di sportello dal proprio pc, smartphone o tablet. È sempre attivo, inoltre, il servizio di videochiamata, prenotabile dal sito goriacqua.com, che consente di parlare direttamente con un operatore di Gori dal proprio dispositivo.