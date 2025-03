Disabilità e debiti: le tutele per chi si trova in difficoltà

Le persone con disabilità che si trovano in una situazione di difficoltà economica possono contare su specifiche tutele previste dalla legge. Il nostro ordinamento garantisce un equilibrio tra il diritto dei creditori a recuperare le somme dovute e la necessità di proteggere le fasce più fragili della popolazione. Dalle limitazioni al pignoramento delle pensioni al divieto di fermo amministrativo per i veicoli destinati ai disabili, esistono misure di salvaguardia fondamentali per chi si trova in queste condizioni.

FERMO AMMINISTRATIVO – Uno degli strumenti più utilizzati per il recupero dei crediti è il fermo amministrativo, ovvero il blocco dell’utilizzo di un veicolo intestato al debitore. Tuttavia, la legge stabilisce che se il veicolo è utilizzato in maniera prevalente da una persona con disabilità, il fermo non può essere disposto e, se erroneamente applicato, può essere annullato. In questi casi, è possibile presentare un’istanza formale di cancellazione del fermo all’ente che lo ha disposto, allegando: La documentazione del veicolo, i verbali della commissione medica Inps e altri documenti utili a dimostrare che l’auto è destinata alla persona con disabilità.

PIGNORAMENTO E PENSIONI DI INVALIDITA‘- Per quanto riguarda il pignoramento delle somme erogate dall’INPS, il legislatore distingue tra prestazioni assistenziali e previdenziali: assegno e pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento: non possono essere pignorati in nessun caso; Pensione o assegno ordinario di invalidità: possono essere pignorati solo parzialmente, rispettando il limite di impignorabilità. Per il 2025, la somma minima impignorabile è 1.077,36 euro, pari al doppio dell’assegno sociale (538,68 euro). Quindi, il pignoramento può avvenire solo per la parte eccedente questo importo.

Le misure previste dalla legge garantiscono che le persone con disabilità non si trovino in una condizione di estrema difficoltà economica a causa di debiti, preservando il diritto a una vita dignitosa. (Amda)