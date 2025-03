Donne nell’Arte: a Nola una celebrazione creativa per l’8 marzo

L’arte come voce per raccontare e celebrare la donna. È con questo spirito che il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, guidato dalla presidente Cristina Spizuoco, ha organizzato la seconda edizione di “Donne nell’Arte”, un evento che si terrà l’8 marzo presso il Comune di Nola dalle 10:30 alle 13:30. “L’iniziativa – dicono le rappresentanti del Cpo – nasce dal desiderio di superare il tradizionale convegno, spesso incentrato su discorsi ripetitivi sulla Festa della Donna, per proporre invece un’esperienza culturale e artistica capace di esprimere la centralità della donna attraverso la creatività”. Gli avvocati Patrizia Avolio e Francesca Tramontano, insieme agli altri componenti del Comitato, hanno lavorato affinché questa giornata fosse un’occasione di riflessione e bellezza.

ARTE, SCRITTURA E CREATIVITA’ – Quattro artisti – Fabio Niola, Pasquale Caraviello, Celeste Napolitano e Gabriele Bottone – esporranno le loro opere, mentre sarà presente la scrittrice Filomena Carrella coautrice del libro “Siamo comete. Siamo come te”, in collaborazione con l’associazione Passepartout di Nola, impegnata nella promozione culturale. Spazio anche alla creazione dal vivo, con le giovani artiste Monica Avolio e Sara Ponticiello, che realizzeranno rispettivamente un disegno digitale e un dipinto estemporaneo, rappresentando così il dialogo tra tradizione e modernità nell’arte.

UNA DONO SPECIALE: LO SCAMBIO DI LIBRI – Durante l’evento, chiunque potrà portare un libro che abbia al centro una figura femminile significativa e lasciarlo in una cesta appositamente predisposta. Chi parteciperà potrà quindi prendere un libro e lasciarne un altro, dando vita a uno scambio di pensieri e riflessioni attraverso la letteratura. L’arte, in tutte le sue forme, si conferma il miglior modo per raccontare l’essere umano, promuovendo non solo la figura femminile, ma un’idea di armonizzazione tra uomini e donne, come sottolineato dagli organizzatori: “Non siamo per la differenza, ma per l’armonia”. L’evento è patrocinato dal Comune di Nola, dalla Commissione Pari Opportunità e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, con il sostegno di numerose associazioni e realtà culturali locali.