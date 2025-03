Droga in cappella votiva e pitbull con orecchie mozzate, arrestato

Controlli a tappeto questa mattina a Ercolano, dove i carabinieri della locale Tenenza, in collaborazione con i militari forestali di Torre del Greco, i colleghi della sezione operativa della compagnia e il personale specializzato del servizio veterinario Asl, hanno effettuato una serie di verifiche in un’abitazione segnalata per la presenza di quattro pitbull. All’interno dell’appartamento, gli inquirenti hanno constatato che uno dei cani, seppur in buone condizioni, aveva le orecchie mozzate, pratica illegale vietata dalla legge. Per questo motivo, il 42enne proprietario degli animali è stato denunciato per maltrattamento di animali. Durante l’ispezione, i militari hanno notato anche la presenza di 1.340 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Un dettaglio che ha insospettito gli investigatori, spingendoli ad approfondire i controlli. La successiva perquisizione, estesa anche a un terreno di proprietà dell’uomo, ha portato alla scoperta di sei dosi di cocaina e ventitré di crack, occultate all’interno di una cappella votiva nei pressi della sua abitazione. Per il 42enne è scattato l’arresto per detenzione di droga a fini di spaccio ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori provvedimenti. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con il traffico di stupefacenti nella zona.