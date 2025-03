Eccellenza, il Nola sbatte contro il muro dell’Ercolanese: è solo pari

Il Nola non va oltre lo 0-0 casalingo contro l’Ercolanese, in un match cruciale per il miglior posizionamento nella griglia playoff. Una partita bloccata e molto tattica, in cui le due squadre si sono annullate senza riuscire a trovare la giocata vincente.

LA PARTITA – Mister Condemi, squalificato per l’occasione, ha dovuto fare a meno di Vitolo (squalificato), Biason e Caccavallo (infortunati), ritrovando però Castagna in panchina. Il Nola parte con il piede giusto e al 20’ sfiora il vantaggio con un tiro a giro di Melillo, che termina di poco a lato. Al 28’ altra occasione bianconera con Cozzolino, il cui cross teso in area non trova la deviazione di Lepre per pochi centimetri. Nel finale di primo tempo, l’Ercolanese si rende pericolosa con Nuvoli, che si vede negare il gol da un ottimo intervento di Guadagno. Nella ripresa, la gara prosegue sulla stessa falsariga, con poche occasioni nitide. Le due azioni più rilevanti arrivano intorno alla metà del secondo tempo: al 66’ Guadagno lascia la porta scoperta, ma Mansi è provvidenziale nel deviare un tiro avversario in acrobazia. Tre minuti dopo, Filosa spreca il tap-in del possibile vantaggio. Nel finale, il Nola resta in dieci uomini per l’espulsione di Pepe (87′, doppio giallo), ma il risultato non cambia. Il pareggio non cambia molto in classifica: il Nola resta a un punto dalla Real Normanna, seconda. La corsa ai playoff è ancora aperta, con le prossime sfide decisive per definire le posizioni.

LE DICHIARAZIONI – Al termine dell’incontro, il vice allenatore del Nola Giuseppe Cianfrone ha commentato la prestazione della squadra: “La partita è stata tesa, la posta in palio era alta. Entrambe le squadre venivano da risultati negativi, ma credo sia stato un match equilibrato. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzare. Tuttavia, vedo il bicchiere mezzo pieno: oggi ho visto una reazione e conosco il valore del gruppo. Mancano cinque partite, saranno delle finali per il miglior piazzamento playoff. Sono fiducioso”.

IL TABELLINO

NOLA – ERCOLANESE 0-0

NOLA: Guadagno, Cacciatore, Pepe, Mansi, Dell’Orfanello (78′ Longo), Cozzolino, Melillo (69′ Castagna), Acampora, Lepre, Varsi (17′ Avolio, poi sostituito al 69′ da Mancini), Filosa.

A disposizione: Moccia, Masecchia, De Luca, Papa, Liccardi. Allenatore: Giuseppe Cianfrone.

ERCOLANESE: Esposito S., Percope, Salzano, Tarascio, Riccio (35′ Acunzo), Di Nunzio, Guarracino (58′ Celiento), Nuvoli, Malafronte, Giacco, Abdallah (85′ Esposito G.).

A disposizione: Maiellaro, Barillari, Pellecchia, Fiele, Esposito F., Sbordone. Allenatore: Salvatore Ambrosino.

ARBITRO: Diomaiuta di Salerno (assistenti Gaeta di Nocera Inferiore e Coiro di Sala Consilina).

NOTE: espulso Pepe per doppia ammonizione (87’); ammoniti Abdallah e Balzano (Ercolanese).