Eccellenza, il Nola torna alla vittoria: cinquina al Castel Volturno

Il Nola ritrova il successo e lo fa in grande stile, superando il Castel Volturno con un travolgente 5-0 tra le mura amiche. Una vittoria che segna il primo successo della gestione di Paolino Barone.

LA CRONACA – Bastano pochi minuti ai padroni di casa per sbloccare il risultato: Filosa batte rapidamente una rimessa laterale e serve Longo in profondità, che con freddezza batte Oliva in uscita. Il Nola continua a spingere e al 13′ raddoppia con un’incornata di Pepe sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Castel Volturno prova a reagire al 30′ con un tiro dalla distanza di Camorani, che si stampa sul palo esterno. La risposta dei bianconeri arriva al 42′ con un tentativo simile di Cozzolino, che però termina di poco alto. Nella ripresa, il Nola chiude definitivamente la pratica. Al 55′, un errore difensivo degli ospiti permette a Lepre di servire Melillo, che insacca a porta vuota il 3-0. Passano pochi minuti e al 61′ arriva il poker: Dell’Orfanello taglia il campo con un perfetto assist per Filosa, che davanti al portiere non sbaglia. Il definitivo 5-0 arriva al 68′ con Lepre, che realizza un bel tap-in in area piccola. Nel finale, il Nola sfiora anche la sesta rete, ancora con Lepre, il cui tiro sfiora il palo. Dopo questa occasione, la partita si trascina senza ulteriori sussulti fino al triplice fischio. Grazie a questa vittoria, il Nola sale al terzo posto in classifica e rilancia le proprie ambizioni play-off.

LE DICHIARAZIONI – “Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi”, ha commentato mister Paolino Barone a fine gara. “Non era un match da sottovalutare, ma abbiamo dimostrato il nostro valore. So che c’è stata delusione per alcuni risultati mancati, ma possiamo ancora giocarci le nostre chance nei play-off. Ora torniamo a lavorare con serenità e fiducia”.

IL TABELLINO

NOLA – CASTEL VOLTURNO 5-0

NOLA: Guadagno, Cacciatore, Mansi, Pepe, Dell’Orfanello (80′ Avolio), Cozzolino, Biason (76′ Acampora), Melillo (64′ Masecchia), Filosa (67′ Liccardi), Longo (63′ Castagna), Lepre. A disposizione: Moccia, Papa, Vitolo, Mancini. Allenatore: Paolino Barone.

CASTEL VOLTURNO: Oliva, Mignogna (80′ Rasulo), Francese (74′ Parisi), Terracciano, Calone, Boiano, Rinaldi, Camorani (58′ Bottiglieri), Salazaro, Calvino (74′ Galliano), Tanchyn (68′ Corvino). A disposizione: Ploskonos, Fevola, Esposito, Accietto. Allenatore: Ciro Muro.

ARBITRO: Lionetti di Napoli (assistenti Infante di Castellammare di Stabia e Criscuolo di Castellammare di Stabia).

RETI: Longo 7′, Pepe 13′, Melillo 55′, Filosa 61′, Lepre 68′.

NOTE: ammoniti Boiano e Rinaldi (Castel Volturno).