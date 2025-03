Eccellenza, Nola rimontato e battuto dal Gladiator nel finale

Il Nola, guidato dal nuovo tecnico Paolino Barone, torna a casa a mani vuote dopo una sfida combattuta contro il Gladiator, conclusasi con una sconfitta per 3-2. Sul campo del “Piccirillo”, i bianconeri hanno mostrato impegno ma hanno ceduto nel finale a una squadra solida e ben organizzata. Il Nola, penalizzato dalle condizioni fisiche non ottimali di molti giocatori, ha affrontato la gara schierandosi con un 4-3-3. Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio con un tentativo di Mansour al 6′, respinto dalla traversa, e un’azione pericolosa di Argento al 7′, il cui tiro è finito di poco a lato. Gli ospiti hanno risposto al 10′ con un tentativo da fuori area di Melillo e, al 28′, sono riusciti a sbloccare il risultato: Filosa, ben servito in area, ha trafitto il portiere Russo per il momentaneo 1-0. La reazione del Gladiator non si è fatta attendere. Al 42′, Mansour ha trovato il pareggio di testa sugli sviluppi di una punizione. Nel secondo tempo, la partita è proseguita su ritmi elevati ma con meno occasioni. Al 69′, un’azione spettacolare di Liguori, che ha trafitto Guadagno direttamente da centrocampo, ha portato in vantaggio i nerazzurri. Il Nola ha trovato il pari al 77′ grazie a un rigore trasformato da Varsi, ma al minuto 89 il definitivo gol di Arario ha consegnato la vittoria al Gladiator.

LE DICHIARAZIONI – A fine gara, mister Barone ha sottolineato la delusione per il risultato: “Abbiamo avuto solo un giorno per preparare la partita. Nonostante le difficoltà, i ragazzi hanno dato tutto, ma gli episodi ci hanno punito. Credo che il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto”. Il tecnico ha confermato l’obiettivo playoff, puntando su un lavoro costante e mirato per migliorare nelle prossime sfide.

IL TABELLINO

GLADIATOR – NOLA 3-2

GLIADIATOR: Russo, De Gregorio, Argento, Calabró, Picascia, Campanella, Umile (57′

Bacio Terracino), Caruso (75′ Guarino), Mosca (66′ Orlando), Liguori (73′ Arario),

Mansour. A disposizione: Pinestro, Campanile, Silva Collazos, Argento S., Di

Giovanni. Allenatore: Vincenzo Platone.

NOLA: Guadagno, Cacciatore, Mansi, Vitolo, Dell’Orfanello, Castagna (46′

Cozzolino), Acampora (Biason), Melillo (Lepre), Filosa, Mancini (Varsi poi sostituito

da Papa), Liccardi. A disposizione: Moccia, Avolio, Masecchia, Longo. Allenatore:

Paolino Barone.

ARBITRO: Zaccheria di Legnano (assistenti Sannino di Torre Annunziata e Gallo di

Torre Annunziata).

RETI: Filosa 28′ (N), Mansour 42′ (G), Liguori 69′ (G), Varsi 77′ (N), Arario 89′ (G).

NOTE: ammonito Russo per il Gladiator; ammoniti Mansi e Cacciatore per il Nola.