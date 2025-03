Febbraio, il mese dell’amore e degli eventi per il “Vulcano Buono”

Il firmacopie con tanto di autografi e incontro con i fan di Francesco Gabbani conclude un mese dedicato all’amore al Vulcano Buono di Nola. Il cantautore ha da poco fatto uscire il suo ultimo album, “Dalla tua parte”. Si tratta del suo sesto disco in studio che segna una nuova fase artistica per Gabbani, che con brani come “Viva la vita” – il pezzo presentato al 75° Festival di Sanremo – esplora temi profondi legati al senso della vita. L’album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.

Grande entusiasmo e partecipazione ha fatto registrare la prima edizione di “Play Your Love”, che ha animato i fine settimana del mese dedicato agli innamorati. Un viaggio straordinario tra note ed emozioni. Il palco in piazza Capri è stato arricchito dalla presenza di un meraviglioso pianoforte a disposizione degli ospiti e di chi desiderasse farsi ispirare… nemmeno a dirlo, dall’amore. Musicisti e concertisti, tra cui Nes e Gina Conte, si sono esibiti tra gli applausi, insieme con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Bovio – Pontillo – Pascoli di Cicciano, alle giovani promesse del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, coordinate dalla docente Laura Cozzolino, e ai talenti diretti dall’artista Fiorella Boccucci. E il 14 febbraio, per il giorno per San Valentino, c’è stato un evento speciale: il maestro Daniele De Sena ha fatto sognare tutti i presenti con un repertorio romantico, accompagnato dalle performance dei ballerini di Fida Italia.

Il centro progettato da Renzo Piano, che sta proseguendo nel suo percorso di rilancio, conferma anche l’attenzione alle famiglie e ai più piccoli, con l’allestimento del Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo. Due giornate all’insegna del divertimento, ricche di risate, colori e momenti di pura magia: tra maschere scintillanti e atmosfere gioiose, che hanno catapultato i bambini in una atmosfera che li ha rapiti ed ha stimolato la loro fantasia. Un momento molto apprezzato anche dai genitori, tornati fanciulli per l’occasione. Le performances sono state inserite in un più ampio calendario di eventi legati al carnevale. In piazza Capri, la maschera del teatro napoletano, Pulcinella, è stata interpretata dall’artista Giuseppe D’Angelo, impegnato nel racconto di storie esilaranti che hanno trasportato gli ospiti del Vulcano Buono in un vortice di allegria. L’evento si è svolto al cospetto delle suggestive sculture in cartapesta realizzate da Leopoldo Santaniello e Cettina Prezioso, due docenti che formeranno i futuri cartapestai nolani presso l’ente di formazione Job Training Project. Le opere saranno in mostra il 2 e il 4 marzo, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino l’arte e la tradizione della cartapesta.

Il mese di marzo ha in serbo tantissime altre soprese, a partire da Carnival Rainbow (Tutti i colori del divertimento) e dall’appuntamento con “Il Vulcano Buono presenta…” che l’8 marzo vedrà Raoul Bova dialogare con Beppe Loconsole sul palco allestito in piazza Capri.