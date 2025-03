Brutte notizie per molte famiglie italiane: con la Legge di Bilancio 2025, entrano in vigore nuove restrizioni sulle detrazioni fiscali per i familiari a carico. A partire da quest’anno, i figli con più di 30 anni non potranno più essere considerati fiscalmente a carico, a meno che non abbiano una disabilità riconosciuta. La misura, che modifica l’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), si inserisce nella riforma fiscale avviata con la legge delega 111/2023, con l’obiettivo di razionalizzare gli sgravi e concentrare le agevolazioni sulle fasce più giovani e più vulnerabili.

COSA CAMBIA PER LE FAMIGLIE – Le nuove norme stabiliscono che sarà possibile ottenere una detrazione massima di 950 euro per ogni figlio di età compresa tra i 21 e i 29 anni, a condizione che il suo reddito annuo non superi i 2.840,51 euro, soglia che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni. Per i figli minori di 21 anni, invece, resta in vigore l’Assegno Unico Universale, che ha già sostituito gran parte delle detrazioni precedenti. Per chi ha figli di 30 anni o più, la detrazione sarà concessa solo se il soggetto è affetto da disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992. In caso contrario, non sarà più possibile beneficiare dello sgravio fiscale.

STRETTA ANCHE SUGLI ALTRI FAMILIARI A CARICO – Oltre alla cancellazione delle detrazioni per i figli over 30 senza disabilità, la riforma introduce una limitazione sulle agevolazioni per altri familiari a carico. Da quest’anno, l’unica categoria ammessa sarà quella degli ascendenti conviventi (genitori, nonni, bisnonni), per i quali resta la possibilità di ottenere una detrazione massima di 750 euro. Di conseguenza, non sarà più possibile detrarre le spese per altri parenti conviventi, come fratelli, sorelle o suoceri, a meno che non rientrino in specifiche condizioni di disabilità riconosciuta.

CHIARIMENTI ATTESI DALL’AGENZIA DELE ENTRATE – Un nodo ancora da sciogliere riguarda le possibili agevolazioni alternative per i figli conviventi per i quali il contribuente non può più beneficiare né della detrazione fiscale né dell’Assegno Unico. Si attende un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per capire se saranno previste esenzioni o riduzioni sulle addizionali regionali e comunali. Nel frattempo, i contribuenti che usufruivano delle precedenti detrazioni dovranno comunicare eventuali variazioni al proprio datore di lavoro o all’Inps, per evitare errori nei calcoli fiscali. (a cura di Amda)