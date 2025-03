Furgone che trasporta pane va a fuoco: autista in salvo in Irpinia

Paura questa mattina, 4 marzo, sulla strada Taurano-Monteforte, nei pressi del viadotto Acqualonga, dove un furgone in transito ha preso fuoco. Il mezzo, adibito al trasporto di pane, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre percorreva la strada. L’allarme è scattato intorno alle 8, con l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Avellino, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando il propagarsi del rogo. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo, riportando solo un grande spavento ma nessuna ferita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Baiano per i rilievi del caso e per stabilire le cause dell’incendio, che potrebbe essere stato originato da un guasto meccanico. L’episodio ha causato momentanei disagi alla circolazione, ma grazie alla rapidità dei soccorsi la viabilità è stata ripristinata in breve tempo.