Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato per furto aggravato un 55enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. L’intervento è avvenuto in via Pasquale Ciccarelli, dove gli agenti dei commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Sala Operativa in merito a un furto in corso presso l’Asl Napoli Est. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga attraverso i ponteggi edili installati nella struttura. Tuttavia, la tentata evasione è durata poco: l’uomo è stato subito raggiunto e bloccato dagli agenti. Dagli accertamenti è emerso che il ladro, poco prima, aveva forzato con un arnese in ferro il cancelletto di servizio dell’ala posteriore dell’edificio, riuscendo a sottrarre diversi pannelli in ferro da un’impalcatura edile, già adagiati all’esterno della struttura. Per l’uomo sono immediatamente scattate le manette e il conseguente arresto per furto aggravato.