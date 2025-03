Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale delle Foreste, celebrata dall’Onu il 21 marzo, i carabinieri forestali saranno impegnati in un’intensa attività di educazione ambientale per sensibilizzare cittadini e studenti sull’importanza delle foreste per la conservazione del pianeta e della vita sulla Terra.

Il comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, attraverso il comando per la Tutela Forestale e dei Parchi e il comando per la Tutela della Biodiversità, organizzerà eventi, incontri e iniziative in tutta Italia. Con il coinvolgimento di istituzioni, università, amministrazioni locali e associazioni ambientaliste, si parlerà del ruolo essenziale delle foreste nella salvaguardia della qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua, oltre al loro contributo nella lotta ai cambiamenti climatici e al dissesto idrogeologico. I carabinieri forestali sottolineeranno anche il valore strategico degli ecosistemi boschivi, che forniscono risorse fondamentali come acqua, legno e cibo, regolano il clima e offrono spazi ricreativi. Tuttavia, questi ambienti sono costantemente minacciati da incendi dolosi, disboscamento illecito e degrado ambientale, fenomeni che mettono a rischio la biodiversità e la sicurezza del territorio.

In particolare, il problema degli incendi boschivi rappresenta una delle principali emergenze per il patrimonio forestale nazionale. Per contrastarlo, i carabinieri forestali non solo intensificano le operazioni di prevenzione e repressione, ma promuovono anche un’opera di sensibilizzazione per rendere la cittadinanza consapevole dei danni provocati dagli incendi e dell’importanza della tutela ambientale. Le foreste sono il secondo più grande serbatoio di carbonio dopo gli oceani e giocano un ruolo fondamentale nella stabilità climatica del pianeta. Per questo motivo, l’impegno nella difesa del patrimonio boschivo deve essere una priorità, affinché le future generazioni possano godere di un ambiente sano e sostenibile.