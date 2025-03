Un piccolo caffè nel cuore di Parigi, carte da gioco che diventano specchi dell’anima e incontri che cambiano il destino. È in questo scenario che prende vita La scatola rossa, il nuovo libro di Anita Napolitano, che sarà presentato sabato 5 aprile alle 18 al Polo Museale di Roccarainola. Il romanzo, edito da Homo Scrivens, racconta la storia di Arianne, una psico-maga che guida i suoi ospiti attraverso il simbolismo dei Tarocchi, non come strumento di divinazione, ma come mezzo per esplorare le profondità della mente e delle emozioni. L’evento vedrà la partecipazione dell’autrice, dello scrittore Angelo Amato de Serpis, dell’attrice Maria De Risi e della musicista Serena Papa, per un dialogo che intreccerà letteratura, teatro e musica. A moderare la serata sarà Annamaria Covone. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo, al presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Sirignano, e al presidente del Polo Museale, Carmine Centrella. Ad accogliere gli ospiti saranno gli studenti dell’istituto “Carmine Russo” di Cicciano. L’ingresso è gratuito.