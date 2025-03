NAPOLI (Nello Lauro) – Talento, passione e sacrificio. Il babà “Italo” del maestro Guglielmo Cavezza, pastry chef di Cicciano e titolare del Mommy Café, ha conquistato la vittoria nell’edizione 2025 di “Mille & un Babà”, il prestigioso contest organizzato da Mulino Caputo. Il dolce, un’originale rivisitazione del classico babà, ha conquistato i giurati: i maestri pasticcieri Sabatino Sirica e Sal De Riso, lo chef Gennarino Esposito e Antimo Caputo. La finale si è svolta nella suggestiva cornice del “Grand Hotel Vesuvio” di Napoli. Cavezza ha superato in finale un’agguerrita concorrenza, composta da otto talenti italiani e internazionali: Valentina Rosso & Beatriz Carmen Seminario, coppia italo-peruviana del Va.Be. Cake Design di Torino, Monica Thea Galante e Janvier Garbiero, del ristorante Volver di Torino, Nazanin Majid, giovane pasticcera iraniana di Nun, Torino, Keiko Ochi, pasticcera giapponese de La Rondine di Firenze, Marco Ferrero, titolare della Pasticceria Napoletana Ferrero di Taranto, Giustina Brasiello, pastry chef del Caruso Roof Garden del Grand Hotel Vesuvio di Napoli. Il vincitore ha ricevuto una fornitura di 1000 chilogrammi di farina Mulino Caputo e un premio in denaro di 1000 euro. L’innovativo babà di Cavezza è un omaggio alla tradizione italiana e alla qualità delle sue materie prime. L’impasto al basilico racchiude una mousse al cioccolato bianco e frutti di bosco spadellati al rosmarino. Il nome “Italo” richiama sia l’origine italiana degli ingredienti sia il tricolore della sua composizione: verde per il basilico, bianco per la mousse e rosso per i frutti di bosco. “La mia più grande soddisfazione? Il babà più buono al “mondo” è italiano, anzi campano, anzi di Cicciano… anzi, è il mio” ha dichiarato con entusiasmo Cavezza al termine della premiazione. La vittoria al contest Mille & un Babà si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti dal maestro pasticcere nel corso degli anni come la medaglia d’argento ai campionati italiani Fippgc, la top ten delle migliori colombe d’Italia, la top 20 dei migliori artigiani nel concorso nazionale “Mastro Panettone” e il podio alla Tenzone del Panettone 2019 nella sezione innovativi con il panettone “Guendalina”, dedicato alla figlia. Un successo che conferma Guglielmo Cavezza tra i grandi talenti della pasticceria italiana.