Un violento incendio si è sviluppato nella serata di ieri all’interno della fabbrica di lingotti di alluminio situata in contrada Fiorentine a Nusco. L’allarme è scattato intorno alle 19, quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Avellino ha ricevuto una segnalazione di emergenza. Le fiamme hanno interessato la parte superiore dello stabilimento di Alluminio Italia, avvolgendo gran parte del tetto. Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Montella e Lioni, supportate da un’autoscala e un’autobotte provenienti dalla sede centrale. L’operazione, coordinata dal capo turno e dal funzionario di guardia, si è rivelata particolarmente complessa a causa della struttura del tetto, realizzato con pannelli sandwich. Per impedire la propagazione dell’incendio, i vigili del fuoco hanno smontato la pannellatura, riuscendo così a isolare il focolaio. Solo questa mattina le squadre hanno completato lo spegnimento e la successiva bonifica dell’area, assicurando la totale messa in sicurezza dello stabilimento. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Montella, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo: non si registrano feriti.