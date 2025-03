Momenti di paura questa mattina a Montemarano, in via San Francesco, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata al piano rialzato di un edificio di tre piani. L’allarme è scattato poco prima delle 9 del mattino, quando la sala operativa di via Zigarelli ha inviato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Montella. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero state causate dal malfunzionamento di una stufa a gas, interessando in particolare la cucina e l’ingresso dell’appartamento. Il resto della casa è stato annerito dal fumo, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Per precauzione, i residenti sono stati invitati a mettersi al sicuro in locali non coinvolti dall’incendio. I vigili del fuoco, dopo aver domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, hanno ribadito l’importanza della corretta manutenzione degli impianti a gas, sottolineando alcune raccomandazioni fondamentali: utilizzare solo dispositivi certificati, evitare di coprire o ostruire le stufe e spegnerle quando si lascia l’abitazione o durante la notte. In caso di anomalie o odore di gas, è essenziale interrompere subito l’uso dell’apparecchio, ventilare gli ambienti e contattare un tecnico specializzato.