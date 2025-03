Ancora un incidente sulle strade campane: questa mattina, intorno alle 6:30, un autoarticolato si è ribaltato sull’autostrada A1 al chilometro 713, in direzione sud, nel tratto compreso tra Caianello e Capua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, che hanno trovato il mezzo pesante finito nella cunetta adiacente la carreggiata: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. L’autista, che non era rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato immediatamente soccorso dai pompieri e affidato alle cure del 118, giunto sul posto. Dopo l’intervento sanitario, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo in attesa della sua rimozione. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.